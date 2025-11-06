Начальника отделения полиции в Киеве поймали с более чем 16 млн гривен, - ГБР

Исчезновение начальника отделения полиции в Киеве

Напомним, ранее в Киеве объявили в розыск начальника отделения Дарницкого управления полиции Юрия Рыбянского, который неожиданно не вышел на службу и перестал выходить на связь. После исчезновения офицера сотрудники Департамента внутренней безопасности начали поиски.

Как сообщили в полиции, розыск Рыбянского проводится в рамках уголовного производства, открытого по статье об умышленном убийстве с отметкой "без вести пропавший". Одновременно выяснилось, что он был материально ответственным лицом и имел доступ к арестованному имуществу.

Во время проверки правоохранители обнаружили пропажу арестованных средств. В связи с этим против Рыбянского возбудили еще одно уголовное производство по статье о превышении служебных полномочий.

Позже стало известно, что сотрудники внутренней безопасности Нацполиции разыскали и задержали Юрия Рыбянского в Ровенской области. Сейчас продолжаются следственные действия.