ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців

Київ, Четвер 17 вересня 2020 20:37
Кравчук вимагає від ОРДЛО забезпечити Червоному Хресту доступ до полонених українців
Фото: Леонід Кравчук (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Голова української делегації в Тристоронній контактної групи Леонід Кравчук вимагає від ОРДЛО негайно забезпечити Міжнародному комітету Червоного Хреста доступ до незаконно утримуваних громадян України. При цьому він підкреслив, що доступ повинен бути наданий також до секретної донецької тюрми "Ізоляція".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

В'язниця "Ізоляція" сумно відома через катування українців і нелюдські умови утримання.

При цьому Кравчук зазначив, що ОРДЛО і Росія не виконують домовленостей про забезпечення безперешкодного доступу МКЧХ, досягнутих під час зустрічі радників лідерів нормандського формату, яка відбулася 11 вересня в Берліні.

"Україна надає повний та безперешкодний доступ представникам МКЧХ до осіб, які обґрунтовано звинувачуються у скоєнні злочинів та містяться на території України, про що свідчать листи і звіти про роботу міжнародних гуманітарних організацій в Україні", - заявив він.

Він також зазначив, що всі звернення щодо доступу Червоного Хреста до полонених українців грубо ігноруються і не виконуються саме з боку ОРДЛО і Росії.

"Неприпустимо і обурливо, що з численних звернень з'ясувати долю і відвідати 175 перебувають в ОРДЛО громадян України вдалося отримати відповідь тільки щодо однієї особи", - заявив Кравчук.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбулося 16 вересня, делегації України, Росії та ОБСЄ обговорили виконання перемир'я, питання обміну полоненими і зміни в закон про місцеві вибори.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика пленныеКрасный КрестОРДЛОКравчукКонтактная група
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся