ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Начальника Донецького управління МВС "ДНР" засудили на 10 років

Новини » Суспільство    21.09.2019 - 05:59
Начальника Донецького управління МВС "ДНР" засудили на 10 років
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

Після окупації Донецька зловмисник порушив присягу працівника правоохоронних органів України

Димитрівський міський суд Донецької області виніс обвинувальний вирок одному з керівників силового блоку терористичної організації "ДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури.

Зазначається, що чоловіку призначили покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна за скоєння тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній) КК України.

У ході спеціального досудового розслідування встановлено, що 51-річний мешканець міста Донецьк, будучи працівником Головного управління МВС України в Донецькій області, в порушення присяги працівника правоохоронних органів України, знехтував своїми службовими обов’язками, не переїхав після окупації Донецька терористичною організацією "ДНР" на контрольовану українською владою територію та у березні 2015 року став активно співпрацювати з терористами, зайнявши пост так званого начальника Донецького міського управління МВС "ДНР".

Перебуваючи на вказаній посаді та діючи всупереч чинному законодавству України, спільник терористів і досі продовжує здійснювати керівництво діяльністю так званих "органів поліції ДНР" у м. Донецьку, зокрема координуючи питання про затримання громадян та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

"З огляду на те, що на допити до слідчого та у судові засідання міліціонер-зрадник не з’являвся, стосовно нього судом винесено заочний вирок", - говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що суддю так званого "Верховного суду ДНР" заочно засудили до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

РБК-Україна писало, що прокуратура заочно повідомила про підозру "міністру закордонних справ "ДНР".

Прокуратура повідомила про підозру головному інженерові готелю "Токіо Стар" Заступника Філатова оголосили у розшук
Новини України Прокуратура
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся