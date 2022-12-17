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Начальник полиции Польши рассказал подробности о взрыве "украинского подарка"

Фото: Начальник полиции Польши рассказал подробности о взрыве в его кабинете (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

После выписки из больницы глава польской полиции Ярослав Шимчик впервые поделился подробностями взрыва "украинского подарка" в его кабинете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал RMF FM .

"Когда я передвигал использованные гранатометы, подаренные украинцами, произошел взрыв", - говорит начальник полиции Польши Шимчик.

Министерство внутренних дел и прокуратура Польши ранее не подтверждали сообщения СМИ о том, что взрыв в полицейском управлении в Варшаве произошел из гранатомета.

По словам Шимчика, он получил две пусковые установки в качестве подарка во время визитов в полицию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Начальник полиции утверждает, что его заверили, что пусковые установки не заряжены, после чего польская делегация отвезла их обратно в Варшаву на машине.

"Взрыв был мощный - сила удара пробила пол, а с другой стороны повредила потолок", - рассказал Шимчик.

Напомним, в результате взрыва гранатомета , подаренного главнокомандующему полиции Польши во время визита в Украину, пострадали 3 человека.

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