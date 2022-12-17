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Начальник поліції Польщі розповів подробиці про вибух "українського подарунку"

Фото: Начальник поліції Польщі розповів подробиці про вибух в його кабінеті (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Після виписки з лікарні голова польської поліції Ярослав Шимчик вперше поділився подробицями вибуху "українського подарунку" в його кабінеті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал RMF FM.

"Коли я пересував використані гранатомети, подаровані українцями, стався вибух", - каже начальник поліції Польщі Шимчик.

Міністерство внутрішніх справ і прокуратура Польщі раніше не підтверджували повідомлення ЗМІ про те, що вибух у середу в поліцейському управлінні у Варшаві стався з гранатомета.

За словами Шимчика, він отримав дві пускові установки в якості подарунка під час візитів до поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Начальник поліції стверджує, що його запевнили, що пускові установки не були заряджені, після чого польська делегація відвезла їх назад до Варшави на машині.

"Вибух був потужний - сила удару пробила підлогу, а з іншого боку пошкодила стелю", - розповів Шимчик.

Нагадаємо, внаслідок вибуху гранатомета, подарованого головнокомандувачу поліції Польщі під час візиту в Україну, постраждали 3 особи.

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ПольщаполицияВибух