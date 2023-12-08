Начальник метро Киева назвал причины резкого подтопления на "синей ветке"

Среди возможных причин подтопления тоннелей на участке киевского метро на Оболонско-Теремковской линии, что привело 8 декабря к ограничению движения на этой ветке, предварительно называют ряд факторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КП "Киевский метрополитен" Виктора Брагинского в эфире телеканала "Киев".
"Сейчас мы можем предварительно предположить, почему это произошло", - отметил он.
По словам Брагинского, есть несколько причин:
"Первая - генподрядчик проделал некачественно работу. Вторая - тоннель находится в пойме реки Лыбидь, то есть за оправой тоннеля находится вода… То есть может повлияло то, что Лыбидь дала свой приток. И третья - геологические условия, сток, плавуны… здесь торфяники", - рассказал руководитель столичной подземки.
Он рассказал, что запущен этот участок метрополитена был в 2010 году, при этом работы на нем выполнялись с 2007 по 2008 год.
По его словам, сегодня после утреннего пика работники подземки увидели новые трещины, таким образом возникла угроза безопасности перевозки пассажиров.
"Поэтому было принято решение в 13:45 остановить движение этим участком", - сказал он.
Параллельно сотрудники столичной подземки занимаются "ликвидацией этой ситуации", добавил Брагинский.
"С понедельника мы приступаем к бурению скважин для геологии и геодезии. Профильный институт будет изучать ситуацию, почему это произошло. Через две недели после получения результатов по геологии будет первый отчет, после чего тоннель будет вскрыт сверху", - рассказал он.
Так, специалистам нужно добраться до тоннеля и увидеть, были ли генподрядчиками соблюдены нормы, предусмотренные проектом, а также была ли сделана гидроизоляция, химзакрепление, объяснил Брагинский.
Руководство киевского метрополитена полагает, что это произойдет примерно через два месяца, поскольку необходимо сделать котлован размерами около 20 метров в длину и около 10 метров в ширину.
Брагинский добавил, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после того, как "как мы увидим, выполнил ли генподрядчик условия строительства на сложном участке".
Напомним, сегодня, 8 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.
Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.
Добавим, власти столицы рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.
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