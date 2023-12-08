Начальник метро Киева назвал причины резкого подтопления на "синей ветке"

Вероятные причины

"Сейчас мы можем предварительно предположить, почему это произошло", - отметил он.

По словам Брагинского, есть несколько причин:

"Первая - генподрядчик проделал некачественно работу. Вторая - тоннель находится в пойме реки Лыбидь, то есть за оправой тоннеля находится вода… То есть может повлияло то, что Лыбидь дала свой приток. И третья - геологические условия, сток, плавуны… здесь торфяники", - рассказал руководитель столичной подземки.

Он рассказал, что запущен этот участок метрополитена был в 2010 году, при этом работы на нем выполнялись с 2007 по 2008 год.

Угроза безопасности для пассажиров

По его словам, сегодня после утреннего пика работники подземки увидели новые трещины, таким образом возникла угроза безопасности перевозки пассажиров.

"Поэтому было принято решение в 13:45 остановить движение этим участком", - сказал он.

Ремонтные работы

Параллельно сотрудники столичной подземки занимаются "ликвидацией этой ситуации", добавил Брагинский.

"С понедельника мы приступаем к бурению скважин для геологии и геодезии. Профильный институт будет изучать ситуацию, почему это произошло. Через две недели после получения результатов по геологии будет первый отчет, после чего тоннель будет вскрыт сверху", - рассказал он.

Так, специалистам нужно добраться до тоннеля и увидеть, были ли генподрядчиками соблюдены нормы, предусмотренные проектом, а также была ли сделана гидроизоляция, химзакрепление, объяснил Брагинский.

Когда могут определить точную проблему

Руководство киевского метрополитена полагает, что это произойдет примерно через два месяца, поскольку необходимо сделать котлован размерами около 20 метров в длину и около 10 метров в ширину.

Брагинский добавил, что окончательные выводы можно будет сделать лишь после того, как "как мы увидим, выполнил ли генподрядчик условия строительства на сложном участке".

Ограничение движения на "синей" ветке метро

Напомним, сегодня, 8 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" в Киеве закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода. Сначала их планировали ввести с 9 декабря, впрочем, станции закрыли уже сегодня.

Транспортный эксперт Александр Гречко для РБК-Украина уже оценил, как скажется частичное закрытие метро в Киеве.

Добавим, власти столицы рассказали, что из-за ремонта на "синей" ветке метро, будет курсировать наземный транспорт, что будет дублировать маршруты закрытых станций.