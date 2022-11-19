ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Начальник Генштаба ВС РФ согласился контактировать с НАТО

Новина українською →
Галифакс, Суббота 19 ноября 2022 18:42
Начальник Генштаба ВС РФ согласился контактировать с НАТО Фото: Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ (скриншот видео Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ответил на запрос НАТО и согласился с важностью сохранять контакт между военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе.

"Первый раз он (Герасимов - ред.) сказал мне, что имеет определенные дела в Украине и после их решения вернется к этому разговору. "Трехдневная" война продолжается уже девятый месяц, поэтому это пошло не по плану. Второй раз он вообще не ответил, а вот недавно прислал мне письмо, в котором сказал, что согласен с важностью наличия контактов между военными, однако НАТО - сторона конфликта", - заявил Бауэр.

По словам адмирала, письмо от Герасимова он получил примерно три недели назад.

"Он готов к обсуждению, но для этого нам придется отступить, чего не произойдет", - добавил Бауэр.

Он также подчеркнул, что контакты между военными помогают снизить риски эскалации во время вооруженных конфликтов.

"Когда растет насилие, происходят наступательные действия и происходит какой-то инцидент, который не был преднамеренным, то напряжение можно быстро снизить, если на этом уровне согласиться, что произошла ошибка и действие было непреднамеренным", - отметил адмирал.

Бауэр детализировал, что таким “непреднамеренным инцидентом” является недавнее падение ракеты в Польше.

Напомним, ранее стало известно, что руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли не смог дозвониться Герасимову после падения ракеты в Польше.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Генштаб РФ Валерий Герасимов
NEWS
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе