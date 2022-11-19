Начальник Генштаба ВС РФ согласился контактировать с НАТО

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ответил на запрос НАТО и согласился с важностью сохранять контакт между военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в ходе Международного форума по безопасности в Галифаксе.

"Первый раз он (Герасимов - ред.) сказал мне, что имеет определенные дела в Украине и после их решения вернется к этому разговору. "Трехдневная" война продолжается уже девятый месяц, поэтому это пошло не по плану. Второй раз он вообще не ответил, а вот недавно прислал мне письмо, в котором сказал, что согласен с важностью наличия контактов между военными, однако НАТО - сторона конфликта", - заявил Бауэр.

По словам адмирала, письмо от Герасимова он получил примерно три недели назад.

"Он готов к обсуждению, но для этого нам придется отступить, чего не произойдет", - добавил Бауэр.

Он также подчеркнул, что контакты между военными помогают снизить риски эскалации во время вооруженных конфликтов.

"Когда растет насилие, происходят наступательные действия и происходит какой-то инцидент, который не был преднамеренным, то напряжение можно быстро снизить, если на этом уровне согласиться, что произошла ошибка и действие было непреднамеренным", - отметил адмирал.

Бауэр детализировал, что таким “непреднамеренным инцидентом” является недавнее падение ракеты в Польше.