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Начальник Генштабу ЗС РФ погодився контактувати з НАТО

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Галіфакс, Субота 19 листопада 2022 18:42
Начальник Генштабу ЗС РФ погодився контактувати з НАТО Фото: Валерій Герасимов, начальник Генштабу ЗС РФ (скріншот відео Міноборони РФ)
Автор: Іван Носальський

Начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов відповів на запит НАТО та погодився з важливістю зберігати контакт між військовими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Військового комітету НАТО адмірала Роба Бауера під час Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі.

"Перший раз він (Герасимов - ред.) сказав мені, що має певні справи в Україні і після їх вирішення повернеться до цієї розмови. "Триденна" війна триває вже дев'ятий місяць, тому це пішло не за планом. Другий раз він взагалі не відповів , А ось нещодавно надіслав мені листа, в якому сказав, що згоден з важливістю наявності контактів між військовими, проте НАТО - сторона конфлікту", - заявив Бауер.

За словами адмірала, листа від Герасимова він отримав приблизно три тижні тому.

"Він готовий до обговорення, але для цього нам доведеться відступити, чого не станеться", - додав Бауер.

Він також наголосив, що контакти між військовими допомагають знизити ризики ескалації під час збройних конфліктів.

"Коли зростає насильство, відбуваються наступальні дії і відбувається якийсь інцидент, який не був навмисним, то напругу можна швидко знизити, якщо на цьому рівні погодитися, що сталася помилка та дія була ненавмисною", - зазначив адмірал.

Бауер деталізував, що таким ненавмисним інцидентом є недавнє падіння ракети в Польщі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі не зміг додзвонитися до Герасимова після падіння ракети в Польщі.

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НАТО Генштаб РФ Валерий Герасимов
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