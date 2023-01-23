Начальник Генштаба Норвегии назвал потери россиян на войне против Украины

По словам Кристоферсена, при оценке и подсчетах он руководствовался умеренностью и взвешенностью. Он объяснил, что потери России уже приближаются к 180 тысячам убитых и раненых солдат.

Глава Генштаба Норвегии пояснил, что ресурс РФ является длинным и глубоким. Речь идет о количестве оружия и людей, которые Россия может использовать на войне против Украины.

"РФ действительно способна продержаться очень долго", - заявил Кристоферсен.

По его мнению, Украине нужны танки и современные системы ПВО. Благодаря наличию новых танков ВСУ пойдут в наступление, а противовоздушная оборона будет сдерживать деятельность авиации РФ.