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Начальник Авдеевской ГВА о ситуации вокруг города: мясорубка работает на полную мощность

Фото: в Авдеевской ГВА рассказали о ситуации вокруг города (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные продолжают массово уничтожать российских оккупантов на Авдеевском направлении и держат оборону города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша в Facebook.

"Русня пытается продавить нашу оборону. Цена - бесчисленное количество жареных макак из оркостана. Авдеевская мясорубка работает на полную мощность", - написал Барабаш. 

По его словам, благодаря отважным воинам и всем тем, кто поддерживает силы обороны, город держится.  

Начальник ГВА рассказал, что непрерывные атаки врага забирают жизни и здоровье украинцев. 

При этом, несмотря на продолжение эвакуации, в городе остаются мирные жители, которые не хотят уезжать. 

Штурмы Авдеевки

Напомним, с начала октября российские оккупанты значительно активизировали наступление на Авдеевском направлении. Враг пытается окружить город, а затем захватить его. 

Украинские защитники продолжают держать оборону. Они наносят россиянам огромные потери. 

По информации Соединенных Штатов Америки, с начала октября только на этом направлении россияне потеряли около 13 тысяч солдат

 

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