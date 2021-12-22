Залишився лише тиждень. Як отримати "ковідну" тисячу цього року
Фото: у 2021 році українці ще встигають отримати тисячу за вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Станом на сьогоднішній день 4,5 млн людей подалися на "єПідтримка" через додаток "Дія", щоб отримати 1000 гривень. Для оформлення виплати потрібно виконати декілька кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.
Для того, щоб податись на "єПідтримку", потрібно бути громадянином України старше 18 років. Як податися:
- Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів (онлайн або офлайн).
- Завантажте програму "Дія" та авторизуйтесь. Або оновіть її до останньої версії PlayMarket або AppStore.
- Переконайтеся, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат у програмі "Дія".
- Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "єПідтримка".
- Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на виплату.
Щоб отримати виплату у 2021 році у першому етапі необхідно встигнути подати заявку у "Дія" до 29 грудня.
Нагадаємо, в Україні отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть також громадяни із "зеленими" COVID-сертифікатами, які не є користувачами мобільного додатка "Дія".