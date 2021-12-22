Залишився лише тиждень. Як отримати "ковідну" тисячу цього року

Станом на сьогоднішній день 4,5 млн людей подалися на "єПідтримка" через додаток "Дія", щоб отримати 1000 гривень. Для оформлення виплати потрібно виконати декілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram .

Для того, щоб податись на "єПідтримку", потрібно бути громадянином України старше 18 років. Як податися:

Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів (онлайн або офлайн).

Завантажте програму "Дія" та авторизуйтесь. Або оновіть її до останньої версії PlayMarket або AppStore.

Переконайтеся, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат у програмі "Дія".

Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "єПідтримка".

Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на виплату.

Щоб отримати виплату у 2021 році у першому етапі необхідно встигнути подати заявку у "Дія" до 29 грудня.