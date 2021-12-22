ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Залишився лише тиждень. Як отримати "ковідну" тисячу цього року

Новость на русском →
Україна, Середа 22 грудня 2021 13:01
Залишився лише тиждень. Як отримати "ковідну" тисячу цього року Фото: у 2021 році українці ще встигають отримати тисячу за вакцинацію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Станом на сьогоднішній день 4,5 млн людей подалися на "єПідтримка" через додаток "Дія", щоб отримати 1000 гривень. Для оформлення виплати потрібно виконати декілька кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постміністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram.

Для того, щоб податись на "єПідтримку", потрібно бути громадянином України старше 18 років. Як податися:

  • Оформіть спеціальну картку "єПідтримка" в одному з банків-партнерів (онлайн або офлайн).
  • Завантажте програму "Дія" та авторизуйтесь. Або оновіть її до останньої версії PlayMarket або AppStore.
  • Переконайтеся, що у вас є "зелений" COVID-сертифікат у програмі "Дія".
  • Зайдіть у розділ "Послуги" та виберіть "єПідтримка".
  • Виберіть для виплати картку "єПідтримка" та чекайте на виплату.

Щоб отримати виплату у 2021 році у першому етапі необхідно встигнути подати заявку у "Дія" до 29 грудня.

Нагадаємо, в Україні отримати 1 тисячу гривень за вакцинацію від коронавірусу зможуть також громадяни із "зеленими" COVID-сертифікатами, які не є користувачами мобільного додатка "Дія".

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Україна
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі