На початку травня на українців чекають довгі вихідні: скільки будемо відпочивати на Великдень

На початку травня для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде чотири вихідних дні поспіль. Неробочими будуть субота - вівторок, з 1 по 4 травня.
Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні.
У суботу, 1 травня, в Україні відзначається День праці, а Великдень цього року святкується 2 травня.
Відповідно до частини третьої статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.
Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок, 3 і 4 травня
Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у 2020 році улюбленими святами українців були Різдво Христове (79%), Великдень (77%) і Новий рік (74%). День міжнародної солідарності трудящих відзначили 11% опитаних.
Відзначимо, за розрахунками "Інституту аграрної економіки", вартість великоднього кошика у 2021 році за середніми цінами по Україні станом на березень складе близько 780 грн. Це на 25,8% більше, ніж минулого року.