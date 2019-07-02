На початку липня в Києві зафіксовано два температурних рекорди

Фото: Термометр на фоны неба (РБК-Україна)

Кияни пережили найспекотніший день і найтеплішу ніч

Два температурні рекорди зафіксовані в Києві на початку липня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними обсерваторії, середньодобова температура повітря 1 липня вперше за 139 років спостережень перевищила попереднє рекордне значення 25,6 градусів далекого 1890 року на 0,4 градусів і становила 26,0 градусів.

Крім того, ніч на 2 липня виявилась найтеплішою з 1881 року. Температура повітря вночі не опустилась нижче 20,9 градусів, а це значить, що попередні рекорди 1938 та 2016 років перевищено на 0,9 градусів.

Загалом з початку року в Києві оновлено 18 рекордів температури, додали в обсерваторії.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 23,6 градусів, що на 5,4 градусів вище за кліматичну норму. За даними Центральної геофізичної обсерваторії, цьогорічний червень у Києві став найтеплішим з 1881 року.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні в Києві було встановлено декілька температурних рекордів. Зокрема, 22 червня стовпчик термометра піднявся до 34,0 градусів тепла, що на 0,6 градусів вище попереднього максимуму температури повітря.