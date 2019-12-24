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У Києві оновлено ще два температурних рекорди

Новини » Суспільство     24.12.2019 - 15:06
У Києві оновлено ще два температурних рекорди
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

Кияни пережили найтепліший день і найтеплішу ніч за історію спостережень

У понеділок, 23 грудня, середня температура становила 8,0 градусів тепла, що на 0,5 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначили в обсерваторії, за кліматичною нормою таке значення відповідає температурі середини жовтня.

Крім того, ніч на 24 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень. Стовпчик термометра вночі не опустився нижче 5,7 градусів, що на 0,9 градусів тепліше, ніж це було у 2015 році.

"Незважаючи на надзвичайно теплу другу половину грудня, він все ж таки уступає за кількістю температурних рекордів грудню 2015 року, в якому їх було 20", - додали в обсерваторії.

Нагадаємо, у день Святого Миколая, 19 грудня 2019 року, в Києві оновлено три температурних рекорди.

Зазначимо, у середу, 18 грудня, після полудня стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів. За даними обсерваторії, це значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.

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