Почалася підготовка до навчань See Breeze. Вони пройдуть за участі військ НАТО

В Україні почалася підготовка до багатонаціональних військових навчань See Breeze у 2021 році. Відбулася перша у цьому році планувальна конференція.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

"Метою конференції є з’ясування потенційного складу учасників навчання "Сі Бриз", погодження відповідного сценарію проведення навчання, визначення можливих районів застосування підрозділів та напрацювання питань логістичного забезпечення", - сказано у повідомленні.

При цьому обговорення здебільшого відбувалися в дистанційному форматі.

Сказано, що представники країн-учасниць навчань обговорили можливі й необхідні сценарії навчальних компонентів, а також провели попередні розрахунки та узгодили напрямки взаємодії.

При цьому від ДПСУ до навчань мають долучитися корабельно-катерний склад, авіація, підрозділи водолазної та протидиверсійної спеціалізації. Цьогоріч планується відпрацювання і сухопутного компоненту.

Нагадаємо, анонсувалося, що у 2020 році сили самооборони Японії вперше візьмуть участь у військових навчаннях See Breeze 2020.