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Від початку війни в Україні загинули 90 дітей, ще понад 100 - поранені

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Київ, Понеділок 14 березня 2022 10:04
Від початку війни в Україні загинули 90 дітей, ще понад 100 - поранені Фото: від початку війни в Україні загинули 90 дітей, ще понад 100 - поранені (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 90 дітей. Ще більш як 100 поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"90 дітей загинуло і більш як 100 поранено внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський та Житомирській областях.

При цьому, лише вчора у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинуло двоє дітей та ще двох поранено.

За даними відомства, пошкоджено через бомбардування та обстріли 379 закладів освіти, 59 з яких зруйновано повністю.

Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 35, Херсонській - 21, у столиці - 24.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", - уточнюють в повідомленні.

Нагадаємо, найбільше людей, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні, загинуло у Маріуполі, там кількість жертв становить понад 2 тисячі серед мирного населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу продуктового магазину в Сєвєродонецьку загинула особа.

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