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З початку війни в Україні загинули 323 дитини

Фото: Діти, які постраждали від російської агресії (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

З початку повномасштабної війни через російську агресію в Україні постраждали 906 дітей. З них 323 дитини загинули і 583 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

"16 червня в результаті вибуху ворожої ракети на території житлового будинку в одному з сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток", - розповіли в ОГП.

Також 14 та 17 червня через обстріли окупантами м. Миколаїв та смт. Савинці в Харківській області дві дитини (7-річний хлопчик і 15-річна дівчинка) отримали поранення.

Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей в таких областях: Донецька - 301, Харківська - 170, Київська - 116, Чернігівська - 68, Луганська - 54, Херсонська - 52, Миколаївська - 48, Запорізька - 30, Сумська - 17.

"Ці цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - зазначають у відомстві.

Крім того, за даними ОГП, через бомбардування і обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 навчальних закладів. З них 209 зруйновані повністю.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Кременчуку. Цілями ракет стали місцевий нафтопереробний завод і дві ТЕЦ. На щастя, постраждалих немає.

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Діти війниАгресія РФ