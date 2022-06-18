С начала войны в Украине погибли 323 ребенка

"16 июня в результате взрыва вражеской ракеты на территории жилого дома в одном из сел Пологовского района Запорожской области погиб 14-летний подросток", - рассказали в ОГП.

Также 14 и 17 июня из-за обстрелов оккупантами г. Николаев и пгт. Савинцы в Харьковской области два ребенка (7-летний мальчик и 15-летняя девочка) получили ранения.

Согласно данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкая - 301, Харьковская - 170, Киевская - 116, Черниговская - 68, Луганская - 54, Херсонская - 52, Николаевская - 48, Запорожская - 30, Сумская - 17.

"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, по данным ОГП, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2028 учебных заведений. Из них 209 разрушены полностью.