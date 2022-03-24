З початку війни у Чернігові загинуло понад 200 мирних жителів, - голова ОВА

Росія вже 29-й день жорстоко руйнує Україну. Від початку російського вторгнення у Чернігові загинуло до 200 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільник ОВА Вʼячеслава Чауса в інтервʼю Liga. net.
За його словами, місто знаходиться під постійними обстрілами і гинуть люди.
"Якщо два-три дні тому я казав про "чернігівську сотню", то зараз я впевнено можу казати, що ми підходимо до 200 загиблих мирних мешканців у Чернігові", - сказав голова.
Раніше ми повідомляли, що у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну.
Також ми писали, що у Чернігівській області через обстріли за добу виникли 19 пожеж.
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