RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З початку війни у Чернігові загинуло понад 200 мирних жителів, - голова ОВА

У Чернігові загинули цивільні люди (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія вже 29-й день жорстоко руйнує Україну. Від початку російського вторгнення у Чернігові загинуло до 200 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільник ОВА Вʼячеслава Чауса в інтервʼю Liga. net.

За його словами, місто знаходиться під постійними обстрілами і гинуть люди.

"Якщо два-три дні тому я казав про "чернігівську сотню", то зараз я впевнено можу казати, що ми підходимо до 200 загиблих мирних мешканців у Чернігові", - сказав голова.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну.

Також ми писали, що у Чернігівській області через обстріли за добу виникли 19 пожеж.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВторгнення Росії до УкраїниВійна в Україні