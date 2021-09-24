З початку навчального року на самоізоляцію відправили 89 тисяч учнів

З 1 вересня на самоізоляцію відправили 89 тисяч учнів та 3367 вчителів. Підставою було виявлення коронавірусу в школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна.

За його словами, захворювання на коронавірус призводить до зупинки навчального процесу.

"Лише за вчора на самоізоляцію було відправлено майже 7 300 учнів. А з 1 вересня майже - 89 тисяч. На самоізоляцію за вчора також було відправлено 240 вчителів та працівників. А починаючи з 1 вересня - 3367", - повідомив Кузін.

Він додав, що зараз на самоізоляції продовжують перебувати близько 3 тисяч учнів та вчителів. Навчання призупинене у 145 школах.