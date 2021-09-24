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С начала учебного года на самоизоляцию отправили 89 тысяч учеников

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Пятница 24 сентября 2021 15:45
С начала учебного года на самоизоляцию отправили 89 тысяч учеников Фото: на самоизоляцию направили 89 тысяч учеников (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Инна Собора

С 1 сентября на самоизоляцию отправили 89 тысяч учеников и 3367 учителей. Основанием было обнаружение коронавируса в школах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главного санитарного врача Игоря Кузина.

По его словам, заболевания коронавирусом приводит к остановке учебного процесса.

"Только за вчера на самоизоляцию было отправлено почти 7 300 учеников. А с 1 сентября почти 89 тысяч. На самоизоляцию за вчера также было отправлено 240 учителей и работников. А начиная с 1 сентября - 3367", - сообщил Кузин.

Он добавил, что сейчас на самоизоляции продолжают находиться около 3 тысяч учеников и учителей. Обучение приостановлено в 145 школах.

Напомним, Украина в полночь 23 сентября перешла в "желтую" зону карантина.

Подробнее о работе школ и садиков на карантин - в материале РБК-Украина.

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