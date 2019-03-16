Від початку доби на Донбасі зберігається режим тиші

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку поточної доби, 16 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 12:00 обстрілів позицій Об'єднаних сил з боку проросійських бойовиків не фіксувалося. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Щоденний брифінг представника прес-центру Об'єднаних сил 16.03.2019 р. Щоденний брифінг представника прес-центру Об'єднаних сил. #ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Порівняно з попередньою добою, 15 березня обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил почала набувати ознак до загострення. Незважаючи на оголошене припинення вогню, ворог шість разів обстріляв позиції наших підрозділів, із них тричі – із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції наших військ були обстріляні двічі: у районі населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА, з напрямку тимчасово окупованого населеного пункту ВАСИЛІВКА – з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів; поблизу села ШИРОКИНЕ, з боку тимчасово окупованого села САХАНКА – з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станових гранатометів. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог чотири рази обстріляв наші позиції: у районі села КРИМСЬКЕ з території окупованих населених пунктів ЖОЛОБОК та ДОНЕЦЬКИЙ – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем; біля населеного пункту НОВОЗВАНІВКА, з тимчасово окупованого селища міського типу КАЛИНОВЕ – з протитанкового ракетного комплексу; поблизу селища міського типу СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА, з території тимчасово окупованого населеного пункту МИКОЛАЇВКА – зі стрілецької зброї. Втрат серед наших захисників немає. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, двох окупантів було знищено. Від початку поточної доби ворог позиції наших військ не обстрілював. Правоохоронці, які виконують завдання у складі Об'єднаних сил, забезпечують дотримання чинного законодавства у районі проведення операції. За розпорядженням Командувача об'єднаних сил продовжуються фільтраційні заходи, діє посилений контрольно-пропускний режим та організовано несення патрульно-постової служби. Протягом минулої доби представники Національної поліції України та Національної гвардії України зі складу Об'єднаних сил припинили 939 правопорушень адміністративного характеру. До відділів поліції було доставлено чотирьох громадян, яких підозрюють в участі у складі збройних формуваннях Російської Федерації. Упродовж доби правоохоронцями розкрито 28 злочинів, серед яких сім пов'язані з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Обстановка на лінії розмежування залишається контрольованою. Усі контрольні пункти в'їзду-виїзду працювали у штатному режимі. Протягом доби їх перетнули 45 тисяч осіб та близько п'яти з половиною тисяч транспортних засобів. У пропуску через КПВВ з різних обґрунтованих причин відмовлено 18-ти особам. Прикордонними нарядами спільно зі співробітниками ДФС виявлено матеріальних цінностей із ознаками контрабанди на суму понад 40 тисяч гривень та незаконне перевезення 80 тисяч рублів Російської Федерації. Групами цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил доставлено: продукти харчування мешканцям населених пунктів ЛУГАНСЬКЕ та СВІТЛОДАРСЬК; одяг та взуття багатодітним сім’ям у населеному пункті ВАЛУЙСЬКЕ; іграшки, дитячий одяг та книжки – малозабезпеченим родинам у МАРІУПОЛІ. Крім того, реалізовано вісім заявок цивільних організацій щодо перевірки та розмінування ділянок місцевості. Правоохоронні органи та військово-цивільні адміністрації працюють у штатному режимі. Суспільно-політична обстановка в районі проведення операції залишається під контролем. Об'єднані сили продовжують надійно захищати життя українських громадян. Слава Україні! Представник прес-центру Олексій Жуганов. Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Субота, 16 березня 2019 р.

Нагадаємо, що вчора, 15 березня, російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог використовував заборонене мінськими угодами озброєння. В результаті обстрілів жоден українських військових не постраждав. За даними розвідки, 15 березня двох окупантів було знищено.

РБК-Україна писало, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 15 березня, перетнули 45 тис. осіб та 5,5 тис. транспортних засобів.

Крім того, вчора, 15 березня, на пунктах пропуску на Донбасі померли двоє громадян України. Інциденти сталися на КПВВ "Новотроїцьке" та "Майорськ".

Додамо, безпілотний літальний апарат "Фантом-4" незаконних збройних формувань був збитий біля населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.