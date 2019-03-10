На Донбасі від початку доби зберігається режим тиші

Втрат серед українських військових немає

С начала суток, 10 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе обстрелов со стороны российских оккупационных войск не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 на Донбассе сохраняется режим прекращения огня.

"С начала этих суток до 12 часов обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 10 марта 2019

Напомним, что в течение минувших суток российские оккупационные войска 3 раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе. При этом враг дважды использовал запрещенное минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных 9 марта зафиксировано не было.

Как писало РБК-Украина, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе в течение 9 марта пересекли 23,2 тыс. лиц и 2,9 тысячи транспортных средств.

Кроме того, 9 марта украинские военные задержали боевика "ЛНР", который заявил о желании перейти на сторону Украины. У задержанного обнаружили автомат Калашникова АК-74, военный билет "ЛНР", изданный в городе Алчевске, денежные знаки банка России, отпускной билет, справку о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие документы.