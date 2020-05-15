Від початку доби бойовики на Донбасі жодного разу не не проявляли активності

Сьогодні, 15 травня, російські окупаційні війська на Донбасі жодного разу не проявляли активності. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, від початку поточної доби, станом на 12:00, російські окупаційні війська не проявляли активності на лінії зіткнення в зоні ООС. Таким чином на Донбасі утворився режим “тиші”.

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли українських позицій здійснювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім того, 13 травня на Донбасі, в зоні операції Об'єднаних сил під час планових занять загинули двоє українських військових.

Також РБК-Україна писало, що вчора представник адміністрації президента Росії Дмитро Козак провів переговори в Німеччині з представниками німецького уряду щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. За підсумками Козак заявив, що ці переговори дадуть додатковий імпульс нормандському формату. При цьому переговори пройшли без участі української сторони.