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Козак про переговори в Берліні: дадуть додатковий імпульс нормандському формату

Новини » Політика     13.05.2020 - 19:14
Козак про переговори в Берліні: дадуть додатковий імпульс нормандському формату
Фото: Дмитро Козак (wikimedia.org)

Козак розповів про переговори з представниками німецького уряду

Заступник голови Адміністрації російського президента Дмитро Козак розповів про сьогоднішні переговори в Берліні щодо врегулювання на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Козака, сьогоднішні консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Діалог в Берліні пройшов конструктивно, в діловому ключі", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що заступник голови Адміністрації президента РФ Козак прибув спеціальним рейсом до Німеччини. Зазначалося, що головний переговорник РФ щодо Донбасу, ймовірно, прибув для переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України. Також йшлося про те, що Козак планує встановити особистий контакт з помічником німецького канцлера.

При цьому представник німецького уряду відмовився підтверджувати або спростовувати інформацію про візит Козака до Берліну для переговорів щодо Донбасі. Представник наголосив, що в уряді не коментують робочі зустрічі у Відомстві федерального канцлера.

Крім того, джерело в Міністерстві закордонних справ України повідомило РБК-Україна про те, що переговори в Німеччині проходять без українських представників. Візит Козака пов'язаний з бажанням німецької сторони більш детально зрозуміти російську позицію щодо врегулювання на Донбасі.

Теги Новини України Володимир КозакДонбаспереговориНормандський формат
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