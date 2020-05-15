От начала суток боевики на Донбассе ни разу не проявляли активности

Сегодня, 15 мая, российские оккупационные войска на Донбассе ни разу не проявляли активности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, от начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российские оккупационные войска не проявляли активности на линии соприкосновения в зоне ООС. Таким образом на Донбассе образовался режим “тишины”.

Напомним, в течение минувших суток на Донбассе боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы украинских позиций осуществляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, 13 мая на Донбассе, в зоне операции Объединенных сил во время плановых занятий погибли двое украинских военных.

Также РБК-Украина писало, что вчера представитель администрации президента России Дмитрий Козак провел переговоры в Германии с представителями немецкого правительства в отношении урегулирование конфликта на Донбассе. По итогам Козак заявил, что эти переговоры дадут дополнительный импульс нормандском формата. При этом переговоры прошли без участия украинской стороны.