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Інтерв'ю

З початку доби бойовики 7 разів порушували режим припинення вогню, - ООС

НовиниНадзвичайні події    10.06.2018 - 19:26
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Протягом поточної доби жоден український військовий не загинув

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) з початку доби станом на 18:00 бойовики сім разів порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС на сторінці Facebook.

"Протягом поточної доби, 10 червня, ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою. Противник 7 разів порушував режим припинення вогню. Свою активність бойовики виявляли переважно на донецькому напрямку", - йдеться у звіті.

Зазначається, що бойовики застосовували стрілецьку зброю та гранатомети по українським військовим в районах населених пунктів Оріхове (Луганська обл.), Зайцеве, Мар’їнка, Верхньоторецьке, що на Донецькому напрямку, а також Лебединське та Водяне, що поблизу Маріуполя.

Протягом поточної доби жоден український військовий не загинув.

Зведення станом на 18:00 10 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, 10 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 10 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні у прес-службі ООС повідомляли про активізацію бойовиків на Луганському напрямку в районі населеного пункту Новотошківське. 

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Теги публікації: обстрел, бойовики, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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