З початку російського вторгнення поліція відкрила 1135 проваджень, - МВС

Повідомляється, що більшість кримінальних справ - за порушення законів і звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.

Зокрема, відкрито 730 кримінальних проваджень за ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни), 356 проваджень – за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), 32 – ст. 113 (диверсія), 8 – ст. 258 (терористичний акт).

Також відкрито по чотири кримінальні провадження за ст.111 (державна зрада) та ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни), одне кримінальне провадження за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Найбільше кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних російськими військовими, відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та м.Києві (53).

За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру. Відносно 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, 36 підозрюваним утримання під вартою обрав суд.

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