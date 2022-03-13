Від початку російського вторгнення загинули понад 30 працівників Укрзалізниці

Зазначається, що залізничники, які з перших днів перебувають у самому вирі подій, вже евакуювали понад 2 мільйони українців.

Попри евакуацію дітей та жінок з гарячих точок, за час воєнних дій померли 33 співробітників Укрзалізниці.

"З початку збройної агресії Росії ми втратили назавжди 33 колеги - з них сьогодні першу безпосередньо в рейсі, - йдеться у зверненні Укрзалізниці.

Також, щоб провести колег, компанія організувала спонтанний концерт на вокзалі. Як зазначають в Укрзалізниці - це "про пам'ять, про повагу, про гідність і про силу".

Скільки співробітників Укрзалізниці загинули з початку російського вторгнення (t.me/UkrzalInfo)