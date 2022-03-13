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С начала российского вторжения погибли более 30 работников Укрзализныци

Автор: Татьяна Самарук

Россия напала на Украину 24 февраля. С тех пор в ходе войны погибли 33 работника Укрзализныци.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Отмечается, что железнодорожники, которые с первых дней находятся в самом водовороте событий, уже эвакуировали более 2 миллионов украинцев.

Несмотря на эвакуацию детей и женщин из горячих точек, за время военных действий умерли 33 сотрудников Укрзализныци.

"С начала вооруженной агрессии России мы потеряли навсегда 33 коллеги - из них сегодня первую непосредственно в рейсе, - говорится в обращении Укрзализныци.

Также, чтобы провести коллег, компания организовала спонтанный концерт на вокзале. Как отмечают в Укрзализныце - это "о памяти, об уважении, о достоинстве и о силе".

Сколько сотрудников Укрзализныци погибли с начала российского вторжения (t.me/UkrzalInfo)

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области оккупанты обстреляли эвакуационный поезд, погибла проводница.

Также мы писали, что Укрзализныця назначила 2 дополнительных регулярных поезда.

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Укрзализныця