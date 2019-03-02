З початку виборчої кампанії кількість в'їздів з окупованих територій зросла вшестеро, - Аваков

Мешканці окупованих територій приїздять реєструватися для зміни місця голосування на виборах

С самого начала избирательной президентской кампании специалисты Министерства внутренних дел Украины начали фиксировать высокую активность на пунктах пропуска с временно оккупированной территорией Донбасса. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил глава министерства Арсен Аваков.

По его словам, количество пересечений контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) жителями оккупированных территорий выросло в шесть раз. Люди прибывают на подконтрольную территорию, чтобы изменить место голосования во время выборов президента Украины.

"Что это? Желание проголосовать или что-то другое? Неоднократно мы проводили консультации с нашими коллегами из СБУ. Очень надеюсь, что не будет никаких неожиданностей", - заявил Аваков.

Как отметил министр юстиции Павел Петренко, люди меняют адрес для голосования преимущественно в Донецкой, Луганской областях и городе Киеве.

"Именно там, где больше всего переселенцев проживает", - рассказал министр юстиции.

Глава МВД отметил также, что люди, которые проживают на неподконтрольной территории, могут столкнуться с препятствиями со стороны оккупантов в день выборов.

"КПВВ с нашей стороны будут пропускать людей. Но, это займет много времени: приехать, проголосовать и вернуться. Думаю, что оккупанты будут препятствовать этому процессу", - подчеркнул Аваков.

Напомним, в день выборов президента, 31 марта, охранять общественную безопасность будет более 130 тысяч правоохранителей. Это на 30 тысяч меньше, чем на выборах в 2014 году.