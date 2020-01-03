З початку року внаслідок пожеж загинуло майже 30 людей

В Україні з початку 2020 року в результаті пожеж загинули 29 людей, ще 11 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Також наголошується, що в житловому секторі за цей час відбулося 232 пожежі.

"Як і завжди, основною причиною нещасть є власна недбалість громадян і усвідомлене недотримання протипожежних норм", - йдеться в повідомленні.

В Одесі в пожежу в двоповерховому будинку, викликаний порушенням правил експлуатації пічного опалення, загинула одна людина.

У Чернігівській області через порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів у приватному будинку виникла пожежа, де також загинув один чоловік.

Крім цього, смертельні пожежі сталися в Чернігівській, Полтавській, Чернівецькій, Київській, Кіровоградській, Одеській, Донецькій і Хмельницькій областях та Тернополі.

Нагадаємо, в Запорізькій області сталася пожежа в житловому будинку, в результаті чого загинули двоє дітей 2015 і 2018 років народження. Мати дітей була госпіталізована в критичному стані.

Крім того, 1 січня в селі Выползов Чернігівської області сталася пожежа в приватному будинку, в результаті якого загинула людина.