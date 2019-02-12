З початку року від кору померли вісім людей

У 2018 році кір забрав 16 життів

С начала 2019 года от кори зафиксировано восемь смертей, среди которых два ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства здравохранения Украины (Минздрава).

Как отмечается, за прошедшую неделю от осложнений кори умер один взрослый украинец. Также стало известно о еще одном летальном случае кори 9 февраля - болезнь унесла жизнь 18-летнего студента. Всего, в 2018 году корь забрала 16 жизней.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в течение 6-й недели 2019 года корью заболели 3 142 человека - 1 472 взрослых и 1 670 детей, что на 7% меньше в сравнении с показателями предыдущей недели.

В целом с 28 декабря 2018 г. по 8 февраля 2019 г. корью в Украине заболело 18 170 человек - 7 808 взрослых и 10 362 ребенка. Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 3 703 человека: 1 039 взрослых и 2 034 ребенка), Винницкой (1 660: 713 взрослых и 947 детей), Ровненской (1 636: 540 взрослых и 1 096 детей), Хмельницкой (1 299: 600 взрослые и 699 детей) областях и г. Киев (1 508 человек: 835 взрослых и 673 ребенка).

Напомним, в результате осложнений от кори 9 февраля умер студент Винницкого национального медицинского университета Сергей Бутенко.

РБК-Украина писало, что Украина оказалась на первой строчке в рейтинге стран Европы по количеству людей, которые заболели корью в 2018 году.