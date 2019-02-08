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В Україні з початку 2019 від кору померли 7 українців

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 18:55
В Україні з початку 2019 від кору померли 7 українців
Ілюстративне фото (УНІАН)

Внаслідок кору померли 7 українців, з них двоє - діти

В Україні з початку 2019 року внаслідок ускладнень, зумовлених захворюванням на кір, померли 7 осіб. Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Ольга Стефанишина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, з початку 2019 року внаслідок кору померли 7 українців, з них двоє - діти.

"З 2017 року, від початку спалаху в Україні, через ускладнення кору померли 28 українців: 17 - дітей та 11 дорослих", - сказала Стефанишина.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна опинилась на першій сходинці в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.

Як повідомлялося, найвищі показники захворюваності на кір в Україні медики зафіксували у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій і Тернопільській областях.

Додамо, більше 15 тисяч українців захворіли на кір у січні 2019 року. Зазначалося, що найвищі показники захворюваності - в Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях та місті Києві.

 

На кір захворіли майже 12 тисяч українців з початку року, - Супрун
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