У Вінницькій області від кору помер студент-медик

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До смерті призвело ускладнення після хвороби - корова пневмонія

В результаті ускладнень від кору вчора, 9 лютого, помер студент Вінницького національного медичного університету Сергій Бутенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Студентської ради Вінницької області в Facebook.

Як повідомляється, Бутенко помер в результаті корової пневмонії - ускладнення після перенесеного захворювання.

Відзначимо, Україна опинилася на першій сходинці у рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.

РБК-Україна писало, що в Україні з початку 2019 року в результаті ускладнень, викликаних захворюванням кору, померли 7 осіб.

Також повідомлялося, що найвищі показники захворюваності на кір в Україні медики зафіксували у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Тернопільській областях.