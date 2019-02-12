З початку року від кору померли вісім людей

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У 2018 році кір забрав 16 життів

З початку 2019 року від кору зафіксовано вісім смертей, серед яких дві дитини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства охорони здоров'я України (МОЗ).

Як зазначається, за минулий тиждень від ускладнень кору помер один дорослий українець. Також стало відомо про ще один летальний випадок кору 9 лютого - хвороба забрала життя 18-річного студента. Всього, у 2018 році кір забрав 16 життів.

За оперативними даними Центру громадського здоров’я МОЗ України, протягом 6-го тижня 2019 року на кір захворіли 3 142 людини - 1 472 дорослих та 1 670 дітей, що на 7% менше у порівнянні з показниками попереднього тижня.

Загалом із 28 грудня 2018 р. до 8 лютого 2019 р. на кір в Україні захворіло 18 170 людей - 7 808 дорослих та 10 362 дитини. Найвищі показники захворюваності - у Львівській (загалом 3 703 людини: 1 039 дорослих та 2 034 дитини), Вінницькій (1 660: 713 дорослих та 947 дітей), Рівненській (1 636: 540 дорослих та 1 096 дітей), Хмельницькій (1 299: 600 дорослі та 699 дітей) областях та м. Київ (1 508 людей: 835 дорослих та 673 дитини).

Нагадаємо, в результаті ускладнень від кору 9 лютого помер студент Вінницького національного медичного університету Сергій Бутенко.

РБК-Україна писало, що Україна опинилась на першій сходинці в рейтингу країн Європи за кількістю людей, які захворіли на кір у 2018 році.