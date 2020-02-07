З початку лютого на Донбасі підірвались 6 бойовиків на своїх мінах, - розвідка

На Донбасі через відсутність схем мінних полів та взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвались 6 бойовиків. Про це повідомляє прес-служба Міноборони, посилаючись на дані Головного управління розвідки.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська здійснюють додаткове мінування вздовж лінії зіткнення, у т.ч. у безпосередній близькості до населених пунктів та на об’єктах цивільної інфраструктури. Вони використовують протитанкові і протипіхотні міни, у т.ч. заборонені міжнародними конвенціями, та саморобні вибухові пристрої.

"Водночас низький рівень підготовки військовослужбовців підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК, які здійснюють мінування, призводить до зростання втрат окупантів. Через відсутність схем мінних полів та взаємодії між підрозділами з початку лютого на власних мінах підірвались 6 військовослужбовців російсько-окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 лютого, міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод планує відвідати Донбас. Зокрема міністр зазначив, що здійснить візит в зону проведення операції Об'єднаних сил.

Раніше повідомлялось, що на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 6 лютого, український військовий дістав поранення внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації.