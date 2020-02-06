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Глава МЗС Данії відвідає зону ООС на Донбасі

Новини » Політика     06.02.2020 - 22:32
Глава МЗС Данії відвідає зону ООС на Донбасі
Фото: Єппе Кофод (Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix)

Візит данського міністра на Донбас відбудеться 7 лютого

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у п'ятницю, 7 лютого, планує відвідати Донбас. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з главою МЗС України Вадимом Пристайком, передає РБК-Україна.

За словами глави МЗС Данії, завтра він здійснить візит в зону проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

"У травні 2014 року я був у Донецьку і бачив, що там відбувалося, той суцільний хаос, людей на вулицях. Тоді вже починалися справжні бойові дії. Для мене честь бути тут знову, я дійсно маю намір знову поїхати в Донецьк завтра", - заявив він.

Крім того, Кофод нагадав, що Данія як і раніше засуджує незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі. Він додав, що Копенгаген на всіх переговорах говорить про підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

"Ми абсолютно впевнені, що Росія має виконувати свої зобов’язання, і Данія дотримується такої позиції. Звісно, це позиція ЄС, і саме тому ми минулого року оновили фактично наші санкції, наш тиск на Росію, саме з цією метою", - наголосив данський міністр.

#НАЖИВО: Спільна пресконференція Міністра закордонних справ Вадима Пристайка з Міністром закордонних справ Королівства Данія Йеппе Кофодом.

Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Четвер, 6 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 6-7 лютого міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод перебуватиме з робочим візитом в Україні. Планувалося, що Кофод зустрінеться з главою українського зовнішньополітичного відомства Пристайком 6 лютого.

Крім того, 3 лютого до Києва приїздив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган для участі у восьмому засіданні Стратегічної ради високого рівня Туреччина-Україна та проведення зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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