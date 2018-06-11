З початку дії "безвізу" до країни ЄС не пустили близько 40 тис. українців, - Держприкордонслужба

Серед причин відмови у в'їзді, зокрема, невідповідність мети поїздки

З початку дії безвізового режиму до країни Європейського союзу (ЄС) не пустили близько 40 тис. українців. Про це повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби України Василь Серватюк під час прес-конференції "Річниця безвізу: статистика, тенденції, стратегія".

"За цей період (за час дії "безвізу", - ред.) нашими колегами з прикордонних відомств країн Євросоюзу відмовлено в пропуску з різних причин близько 40 тис. громадян України", - повідомив він.

За словами представника Держприкордонслужби, серед причин відмови у в'їзді, зокрема, невідповідність мети поїздки, невідповідність фінансового забезпечення та перевищення терміну перебування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік з введення безвізового режиму з Євросоюзом спрощеною процедурою скористалися 555 тис. українців.