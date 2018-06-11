С начала действия "безвиза" в страны ЕС не пустили около 40 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

Среди причин отказа во въезде, в частности, несоответствие цели поездки

С начала действия безвизового режима в страны Европейского союза (ЕС) не пустили около 40 тыс. украинцев. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк во время пресс-конференции "Годовщина безвиза: статистика, тенденции, стратегия".

"За этот период (за время действия "безвиза", - ред.) нашими коллегами из пограничных ведомств стран Евросоюза отказано в пропуске по разным причинам около 40 тыс. граждан Украины", - сообщил он.

По словам представителя Госпогранслужбы, среди причин отказа во въезде, в частности, несоответствие цели поездки, несоответствие финансового обеспечения и превышение срока пребывания.

Напомним, ранее сообщалось, что за год с введения безвизового режима с Евросоюзом упрощенной процедурой воспользовались 555 тыс. украинцев.