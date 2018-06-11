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Интервью

С начала действия "безвиза" в страны ЕС не пустили около 40 тыс. украинцев, - Госпогранслужба

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 13:38
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)
Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Среди причин отказа во въезде, в частности, несоответствие цели поездки

С начала действия безвизового режима в страны Европейского союза (ЕС) не пустили около 40 тыс. украинцев. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк во время пресс-конференции "Годовщина безвиза: статистика, тенденции, стратегия".

"За этот период (за время действия "безвиза", - ред.) нашими коллегами из пограничных ведомств стран Евросоюза отказано в пропуске по разным причинам около 40 тыс. граждан Украины", - сообщил он.

По словам представителя Госпогранслужбы, среди причин отказа во въезде, в частности, несоответствие цели поездки, несоответствие финансового обеспечения и превышение срока пребывания.

Напомним, ранее сообщалось, что за год с введения безвизового режима с Евросоюзом упрощенной процедурой воспользовались 555 тыс. украинцев.

Количество украинцев, которые ездят в Европу, выросло на 15% На границе с Россией наблюдается скопление грузовиков
Теги публикации: Евросоюз, Государственная пограничная служба, Безвизовый режим  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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