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Безвізовим режимом з ЄС за рік скористалися 555 тис. українців

НовиниСуспільство    11.06.2018 - 09:47
Фото: українські прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)
Фото: українські прикордонники (facebook.com/DPSUkraine)

Найчастіше українці виїжджають до Євросоюзу через Польщу

За рік з введення безвізового режиму з Євросоюзом спрощеною процедурою скористалися 555 тис. українців. Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що всього з початку безвізового режиму українці 20,3 млн разів перетнули кордон з Євросоюзом, більше 555 тис. українців скористалися всіма перевагами безвізового режиму.

Найчастіше українці обирають авіаційні шляхи для подорожей, найменше - морем. Своєрідним "вікном в Європу" для України залишається Польща. Саме через неї до країн ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потік мандрівників з України до країн ЄС - через українсько-словацький кордон.

Нагадаємо, раніше єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан заявив, що з боку українців немає жодних зловживань, які могли б призвести до позбавлення безвізу.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Государственная пограничная служба, Безвізовий режим  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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