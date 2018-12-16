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На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав цивільний

Новини » Надзвичайні події    16.12.2018 - 18:42
На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав цивільний
Фото: українські військові (turchynov.com)

При цьому в лавах ЗСУ з початку доби втрат немає

На Донбасі протягом поточної доби, 16 грудня, російські окупаційні війська п'ять разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілів поранення отримав мирний житель, передає РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Наголошується, що за день зафіксований один випадок застосування озброєння, забороненого мінськими угодами.

Зокрема, сьогодні бойовики обстріляли з міномета калібру 82 мм по позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку.

Опорні пункти українських військових було обстріляно з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населених пунктів Піски, Авдіївка - на Донецькому напрямку.

Також зафіксовано обстріл російськими окупантами зі стрілецької зброї населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку, в результаті якого одна цивільна особа отримала поранення.

Наголошується, що втрат серед військовослужбовців збройних сил протягом поточної доби немає.

На Донбасі в результаті обстрілу бойовиків поранення отримав цивільний

Нагадаємо, у районі проведення операції Об'єднаних сил 15 грудня російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи в тому числі озброєння, заборонене мінськими угодами, один український військовий загинув, один поранений.

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Теми: Новини ООС
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