З початку 2021 року ДФС відшкодувала у бюджет понад 782 млн гривень, - Мельник
З початку 2021 року Державна фіскальна служба України забезпечила відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 782 млн гривень. Ця сума співрозмірна з річним показником за будь-який попередній період.
Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник у Facebook.
"Частина українського бізнесу використовує різні схеми ухилення від сплати податків, користується послугами центрів мінімізації податків і, на жаль, продовжує працювати в тіні. У боротьбі з цим явищем ДФС використовує комплексний, системний підхід та продовжує активну роботу, спрямовану на боротьбу з тіньовим сектором економіки", - заявив Вадим Мельник.
За його словами, створення конкурентних, рівних, прозорих і зрозумілих умов на ринку для легального бізнесу є пріоритетом служби.
"Забезпечення конкурентного середовища для бізнесу та детінізація сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету. Для нас не існує перепон у боротьбі з тінню. Служба продовжить відстоювати економічні інтереси держави до початку діяльності Бюро економічної безпеки України", - резюмував Мельник.
Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції є надходження коштів до бюджету. Вже з початку...Posted by Вадим Мельник on Thursday, June 24, 2021
Нагадаємо, раніше голова ДФС Вадим Мельник назвав дати ліквідації відомства та початку роботи Бюро економічної безпеки.