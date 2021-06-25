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З початку 2021 року ДФС відшкодувала у бюджет понад 782 млн гривень, - Мельник

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Київ, П'ятниця 25 червня 2021 09:52
З початку 2021 року ДФС відшкодувала у бюджет понад 782 млн гривень, - Мельник Фото: Вадим Мельник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З початку 2021 року Державна фіскальна служба України забезпечила відшкодування завданих державі збитків у розмірі понад 782 млн гривень. Ця сума співрозмірна з річним показником за будь-який попередній період.

Про це повідомив голова ДФС Вадим Мельник у Facebook.

"Частина українського бізнесу використовує різні схеми ухилення від сплати податків, користується послугами центрів мінімізації податків і, на жаль, продовжує працювати в тіні. У боротьбі з цим явищем ДФС використовує комплексний, системний підхід та продовжує активну роботу, спрямовану на боротьбу з тіньовим сектором економіки", - заявив Вадим Мельник.

За його словами, створення конкурентних, рівних, прозорих і зрозумілих умов на ринку для легального бізнесу є пріоритетом служби.

"Забезпечення конкурентного середовища для бізнесу та детінізація сприятимуть збільшенню надходжень до державного бюджету. Для нас не існує перепон у боротьбі з тінню. Служба продовжить відстоювати економічні інтереси держави до початку діяльності Бюро економічної безпеки України", - резюмував Мельник.

Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції є надходження коштів до бюджету. Вже з початку...

Posted by Вадим Мельник on Thursday, June 24, 2021

Нагадаємо, раніше голова ДФС Вадим Мельник назвав дати ліквідації відомства та початку роботи Бюро економічної безпеки.

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