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Голова ДФС назвав дати ліквідації відомства та початку роботи Бюро економічної безпеки

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Київ, П'ятниця 28 травня 2021 14:53
Голова ДФС назвав дати ліквідації відомства та початку роботи Бюро економічної безпеки Фото: голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник (РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня 2021 року. На наступний день після цього Державна фіскальна служба (ДФС) припинить своє існування.

Про це в п'ятницю, 28 травня, в ході брифінгу повідомив глава ДФС Вадим Мельник.

"25 вересня - це дата, коли БЕБ повинен почати роботу і на наступний день після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав він.

Мельник уточнив, що очолюване ним відомство вже знаходиться в процесі ліквідації. За його словами, він планує висунути свою кандидатуру на посаду голови БЕБ

"Вважаю себе фахівцем у сфері забезпечення економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому напрямку", - додав глава ДФС.

Нагадаємо, влітку 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про плани ліквідувати ДФС. За його словами, скасування відомства є однією з умов отримання другого траншу мікрофінансової допомоги для країни.

Зазначимо, у травні 2019 року Кабмін створив комісію з реорганізації ГФС.

Крім того, в матеріалі РБК-Україна повідомлялося, чим займається ДФС і хто її очолює.

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