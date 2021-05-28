Голова ДФС назвав дати ліквідації відомства та початку роботи Бюро економічної безпеки
Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює 25 вересня 2021 року. На наступний день після цього Державна фіскальна служба (ДФС) припинить своє існування.
Про це в п'ятницю, 28 травня, в ході брифінгу повідомив глава ДФС Вадим Мельник.
"25 вересня - це дата, коли БЕБ повинен почати роботу і на наступний день після цього Державна фіскальна служба припинить існування", - сказав він.
Мельник уточнив, що очолюване ним відомство вже знаходиться в процесі ліквідації. За його словами, він планує висунути свою кандидатуру на посаду голови БЕБ
"Вважаю себе фахівцем у сфері забезпечення економічної безпеки і хочу попросити роботу в цьому напрямку", - додав глава ДФС.
Нагадаємо, влітку 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про плани ліквідувати ДФС. За його словами, скасування відомства є однією з умов отримання другого траншу мікрофінансової допомоги для країни.
Зазначимо, у травні 2019 року Кабмін створив комісію з реорганізації ГФС.
Крім того, в матеріалі РБК-Україна повідомлялося, чим займається ДФС і хто її очолює.