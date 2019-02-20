НАБУ заявляє про прояви української корупції у 65 країнах світу

НАБУ дізналося про прояви корупції із запитів про міжнародну правову допомогу

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) нашло проявления украинской коррупции в 65 странах мира. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, НАБУ направило около 500 запросов о международной правовой помощи в компетентные органы других государств. Из них лишь во II полугодии 2018-го - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершение коррупционных преступлений, в результате которых нанесен вред интересам Украины.

В НАБУ поснюють потребность в международной коммуникации тем, что большинство коррупционных схем предусматривает участие компаний, зарегистрированных за рубежом. Обычно эти компании выполняют роль посредников, которые оставляют у себя львиную долю доходов государственных компаний. В дальнейшем организаторы схем легализуют эти средства и тратят их на собственные нужды, в том числе для финансирования политических проектов.

Примерами уголовных производств в НАБУ, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 млн грн ГП "АМПУ", задача 60,5 млн долл. США убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация". НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранных контрагентов, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд гривен.

"Украинская коррупция оставила след в 65 странах мира. Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии. Со своей стороны Национальное бюро также старается оперативно реагировать на запросы, полученные от зарубежных коллег: 90% из них выполнены", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что судьи не назначили подготовительное заседание в 48 из 180 дел, в которых по состоянию на 31 января 2019 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили досудебное расследование.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с начала работы привлекло к ответственности 476 человек.