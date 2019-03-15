НАБУ заявило, що у них ніколи не існувало "справи "Оптимумспецдеталь"

У розслідуваннях НАБУ протиправна діяльність цієї компанії зафіксована була в одному кейсі

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) никогда не существовало "дела "Оптимумспецдеталь", которая фигурирует в расследовании журналистов "Наші гроші" о коррупции в "Укроборонпроме". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

В НАБУ заявили, что это дело расследовала Военная прокуратура и ГПУ. Также в пресс-службе сообщили, что ведут служебное расследование о коррупции в оборонном секторе.

"Почему эти дела, которым не один год, и в которых, по словам Генерального прокурора, фигурируют лица, подследственные НАБУ, НАБУ за эти годы ГПУ не передавала, а передала лишь материалы, в которых никоим образом эти лица не упоминаются? Хороший вопрос, на который мы сегодня ответа не имеем. Но обязательно выясним во время расследования в уголовных производствах, открытых детективами НАБУ по материалам, опубликованным журналистами", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Бюро добавила, что в расследованиях НАБУ противоправная деятельность этой компании была зафиксирована в одном кейсе - при закупках прицелов "Харьковским бронетанковым заводом". Детали этого расследования, в котором осуществлено более 80 следственных действий - в публикации.

Напомним, Государственное бюро расследований проверит возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".

В расследовании программы "Наші гроші" говорилось о том, что НАБУ, СБУ, ГПУ и ГФС были задействованы в схемах хищения в оборонном секторе, а именно брали взятки от главных фигурантов дела.