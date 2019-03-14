У НАБУ заявили про відсторонення двох детективів

Детективів відсторонили на час проведення службового розслідування

В НАБУ сообщили, что отстранили на время проведения служебного расследования двух детективов, упомянутых в журналистском расследовании Леси Ивановой о коррупции в "Укроборонпроме". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В НАБУ сообщают, что такое решение принял директор НАБУ Артем Сытник учитывая общественный резонанс и после консультаций с членами Совета общественного контроля НАБУ и Управления внутреннего контроля НАБУ.

"Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации вероятного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, обнародованных журналистами BIHUS.info. Убежден, в сложившейся ситуации, нужно взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и сообщим о них общественность", - отметил Сытник.

Напомним, 12 марта Управление внутреннего контроля НАБУ начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме".

РБК-Украина писало, что Transparency International Ukraine призвало руководителей Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Военной прокуратуры ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины безотлагательно начать проверку действий сотрудников, которые фигурируют в расследовании журналистов "Наші гроші".