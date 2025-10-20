В НАБУ заявили об обысках у родственников детектива, который расследовал ряд резонансных дел

"Сегодня сотрудники СБУ провели обыски у родственников детектива Национального бюро, который расследовал ряд резонансных дел, в частности относительно злоупотреблений в сфере энергетики ("Роттердам+") и на предприятиях железнодорожной отрасли, в том числе и по подозрению в хищении средств на закупке трансформаторов", - говорится в сообщении.

В НАБУ отметили, что Бюро продолжает "выполнять свои обязанности в соответствии с законом, обеспечивая неотвратимость ответственности за коррупционные преступления независимо от должностей и влияния фигурантов".

Что такое "Роттердам+"

"Роттердам+" - это методика расчета оптовой цены на электроэнергию, которую НКРЭКУ приняла в марте 2016 года.

Она предусматривала, что цена угля для тепловых электростанций определяется по формуле: стоимость топлива в порту Роттердам плюс расходы на его доставку в Украину.

Действие этой формулы прекратилось 1 июля 2020 года после запуска нового рынка электроэнергии в Украине.