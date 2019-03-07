НАБУ завершило розслідування розтрати 13 млн гривень заводу "Авіакон"

НАБУ надало доступ до матеріалів слідства для ознайомлення підозрюваним

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) завершило досудебное расследование в задании свыше 13 млн гривен убытков государственному предприятию "Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон", который входит в состав концерна "Укроборонпром". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, 7 марта 2019 года трем подозреваемым сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления.

Речь идет о бывшем директоре ГП "Авиакон" и его экс-заместителе, а также коммерческом директоре частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. ст.364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением").

Как установили детективы, в марте 2014 года служебные лица "ГП "Авиакон" заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах, договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму 288 тыс. долл. США. Впоследствии, с ведома руководства ГП "Авиакон", Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене вдвое меньшей - 144 тыс. долл. США.

По похожей схеме в мае того же года ГП "Авиакон" и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: 2,04 млн долл. США (против 1,02 млн долл. США, за которую эти же баки закупала Westan Group Associates Ltd в грузинского производителя).

В результате таких действий ГП "Авиакон", по версии следствия, необоснованно переплатило 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции.

РБК-Украина писало, что 22 ноября 2018 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему руководству ГП "Авиакон".

Напомним, по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 6 марта поручено провести аудит "Укроборонпрома" и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.