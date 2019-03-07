НАБУ завершило розслідування розтрати 13 млн гривень заводу "Авіакон"

Ілюстративне фото: НАБУ (facebook.com/nabu.gov.ua)

НАБУ надало доступ до матеріалів слідства для ознайомлення підозрюваним

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування у завданні понад 13 млн гривень збитків державному підприємству "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", що входить до складу концерну "Укроборонпром". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, 7 березня 2019 року трьом підозрюваним повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів слідства для ознайомлення.

Йдеться про колишнього директора ДП "Авіакон" та його екс-заступника, а також комерційного директора приватної компанії офшорної юрисдикції. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч.2. ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання владою або службовим становищем").

Як встановили детективи, в березні 2014 року службові особи "ДП "Авіакон" уклали з приватною компанією Westan Group Associates Ltd, зареєстрованою на Карибських островах, договір на поставку 12 паливних баків для вертольотів на загальну суму 288 тис. дол. США. Згодом, із відома керівництва ДП "Авіакон", Westan Group Associates Ltd уклала договір із грузинською компанією-виробником на виготовлення 12 паливних баків, але за ціною вдвічі меншою - 144 тис. дол. США.

За схожою схемою в травні того ж року ДП "Авіакон" та Westan Group Associates Ltd уклали ще один контракт, за яким держпідприємству поставлено 85 паливних баків тієї ж грузинської компанії-виробника за завищеною вдвічі ціною: 2,04 млн дол. США (проти 1,02 млн дол. США, за яку ці ж баки закуповувала Westan Group Associates Ltd в грузинського виробника).

Внаслідок таких дій ДП "Авіакон", за версією слідства, безпідставно переплатило 13,03 млн грн компанії в офшорній юрисдикції.

РБК-Україна писало, що 22 листопада 2018 року детективи НАБУ повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому керівництву ДП "Авіакон".

Нагадаємо, за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) 6 березня доручено провести аудит "Укроборонпрому" та підприємств-учасників концерну із залученням іноземних експертів.